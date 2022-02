Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Pape Gueye sur ses premiers pas dans le projet McCourt !

Publié le 24 février 2022 à 12h30 par G.d.S.S.

Arrivé à l’OM à l’été 2020, Pape Gueye était un renfort plein de promesses pour l’avenir du projet McCourt. Et même si l’international sénégalais ne fait pas office de titulaire sous les ordres de Jorge Sampaoli, il reste très attaché à certains éléments du vestiaire et se livre à ce sujet.

Fraichement sacré champion d’Afrique avec le Sénégal, Pape Gueye (23 ans) connaît pourtant une situation plus contrastée en club puisqu’il n’entre pas vraiment dans les plans de Jorge Sampaoli, qui lui préfère certains éléments tels que Boubacar Kamara ou encore Mattéo Guendouzi dans l’entrejeu de l’OM. Pourtant, à son arrivée au club en 2020 après un incroyable revirement de situation avec son faux départ pour Watford, Gueye était une recrue particulièrement prometteuse, et il disposait d’ailleurs d’un temps de jeu important sous les ordres d’André Villas-Boas. L’international sénégalais se livre sans détour à ce sujet dans les colonnes de L’Equipe et évoque notamment les coulisses de son arrivée à l’OM.

« Villas-Boas a tout fait pour me mettre à l’aise »

« Quand je suis arrivé à l’OM, j’appréhendais un peu, pour être franc : j’entrais dans un grand club, un grand vestiaire avec de grands joueurs. C’était impressionnant. Mais le coach “AVB” a tout fait pour me mettre à l’aise et il m’a fait confiance tout de suite : il m’a aligné contre le PSG (1-0) alors que j’étais inconnu au bataillon, puis sur le premier match de Ligue des champions contre l’Olympiakos (0-1).Je lui dois beaucoup, je ne l’oublierai jamais. Cette année, ce qui fait la différence, c’est qu’il y a plus de concurrence », indique Gueye. Le milieu de terrain de l’OM peine désormais à continuer sur cette lancée depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, mais garde néanmoins de bons rapports avec l’entraîneur argentin : « Le coach, il est spécial ! Bon, il aime bien me taquiner. Parfois, il passe à côté de moi et il me met des coups de poing. C’est peut-être parce que je suis beaucoup plus grand que lui. Avec lui, on sait quand on peut rigoler et quand il faut se donner à fond à l’entraînement », indique Gueye.

Une relation spéciale avec Kamara