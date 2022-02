Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid affiche une certitude pour Kylian Mbappé !

Publié le 24 février 2022 à 11h15 par La rédaction

Alors qu’il a pris un engagement moral avec les dirigeants madrilènes, Kylian Mbappé n’est pas bavard sur son avenir. Pas de quoi faire douter le Real Madrid qui serait convaincu que l’attaquant du PSG s’en tiendra à son idée de départ.

Meilleur buteur et meilleur passeur du club en Ligue 1, Kylian Mbappé s’est affirmé comme le patron de l’attaque du PSG. Aux côtés d’un Neymar souvent blessé et d’un Lionel Messi qui se cherche toujours, Mbappé a pris le rôle de leader, à seulement 23 ans. Sans lui, le PSG n’est plus la même équipe. Une mauvaise habitude à laquelle va devoir se préparer Mauricio Pochettino… En fin de contrat dans quatre mois, l’attaquant français a pris un engagement moral auprès des dirigeants du Real Madrid comme vous l’a annoncé Le 10 Sport. Et en Espagne, la confiance règne.

Le Real Madrid ne doute pas de Kylian Mbappé