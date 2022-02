Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé pour l’arrivée de Lucas Paquetá ?

Publié le 25 février 2022 à 17h30 par B.C.

Alors que Leonardo en pince pour Lucas Paquetá, le PSG semble encore loin du compte avec l’international brésilien, heureux à l’OL comme il l’a réaffirmé ce vendredi.

Très discret dans le sens des arrivées en janvier, le PSG prépare déjà le mercato estival, qui s’annonce très animé. Il faut dire que le club de la capitale pourrait perdre gros avec le départ probable de Kylian Mbappé, qui dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid comme vous l’a révélé le10sport.com. Ainsi, Leonardo a déjà activé plusieurs pistes en vue de cet été, notamment en Ligue 1. Alors que le10sport.com vous annonçait dernièrement que Jonathan David (LOSC) plaisait à la direction du PSG, cette dernière apprécie également le profil de Lucas Paquetá. Une piste qui n’est pas surprenante, puisque Leonardo connaît très bien le joueur de l’OL. Cependant, le Paris Saint-Germain devra batailler pour parvenir à ses fins.

« Je suis heureux d'être à l’OL »