Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un gros coup à jouer avec Paul Pogba !

Publié le 26 février 2022 à 16h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba serait plus que jamais dans le viseur du PSG. Et à en croire la presse italienne, le club de la capitale aurait les ressources nécessaires pour assumer le salaire de La Pioche, qui avoisinerait les 15M€ annuels.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé plusieurs coups XXL à 0€. En effet, Leonardo a enregistré les arrivées libres et gratuites de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et de Gianluigi Donnarumma. Alors que Paul Pogba sera en fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, le directeur sportif du PSG aimerait en faire de même avec lui à l'été 2022. Et il aurait parfaitement les moyens de le faire.

L'opération Paul Pogba dans les cordes du PSG ?