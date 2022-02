Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour le retour de Moise Kean !

Publié le 26 février 2022 à 13h45 par A.C.

Actuellement prêté par Everton à la Juventus, Moise Kean serait un objectif de Leonardo, qui aimerait le récupérer au PSG lors du prochain mercato estival.

Au Paris Saint-Germain il a signé la meilleure saison de sa carrière... avant de repartir. Prêté au club de la capitale, Moise Kean a retrouvé son club d’Everton l’été dernier et si Leonardo voulait le récupérer, c’est la Juventus qui a raflé la mise. Pourtant, le choix de retrouver son club formateur ne semble pas payer pour le moment, puisque Kean joue peu et lorsqu'il le fait, il ne convainc pas du tout. Ainsi, Leonardo souhaiterait en profiter pour relancer l’Italien et le ramener au PSG pour le prochain mercato estival, même si son prêt ne terminera qu’en juin 2023.

Allegri n’a jamais pensé laisser filer Moise Kean