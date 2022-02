Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace plane sur le feuilleton Pogba !

Publié le 26 février 2022 à 20h45 par A.C.

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba intéresse les plus grands clubs au monde, notamment le Paris Saint-Germain.

Ou jouera Paul Pogba la saison prochaine ? Plus le temps passe et plus les possibilités de le voir prolonger à Manchester United s’amenuisent, alors que le Paris Saint-Germain rêve en grand. Leonardo semble décidé à frapper un gros coup avec l’international français, qui ne semble pas être insensible à l’intérêt du PSG. « Je connais Paul, j’ai joué avec lui à la Juventus, et c’est incroyable ce qu’il peut faire avec le ballon » a récemment confié Nicolas Anelka, qui a côtoyé Pogba à la Juventus. « Manchester United n’est pas le meilleur club aujourd’hui dans lequel il peut montrer tout son talent. Je pense que le PSG serait super pour lui. (…) J’ai discuté de ça avec lui il y a six mois, et il ne serait pas contre venir au PSG ». Il faudra pourtant que les Parisiens se méfient d’un des anciens clubs de Pogba...

La Juventus n’a pas abandonné Paul Pogba