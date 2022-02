Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour le Qatar avec Paul Pogba !

Publié le 25 février 2022 à 15h45 par D.M.

La Juventus espèrerait concurrencer le PSG et le Real Madrid dans le dossier Paul Pogba. Mais le salaire du milieu de terrain serait trop important pour le club italien.

A l’instar de Kylian Mbappé, Paul Pogba voit son contrat expirer à la fin de la saison. Lié à Manchester United, le milieu de terrain tricolore n’a toujours pas étiré son bail et est libre de négocier avec l’équipe de son choix. Intéressé lors du dernier mercato estival, le PSG souhaite retenter sa chance dans ce dossier Pogba. Mais la concurrence est rude comme le confirme la presse italienne ce vendredi.

La Juve en difficulté dans le dossier Pogba