Mercato - PSG : Le très gros coup Pogba prend forme !

Publié le 26 février 2022 à 4h45 par A.M.

Proche de Paul Pogba, Nicolas Anelka assure que le milieu de terrain français n'est pas opposé à une signature au PSG l'été prochain.

L'été prochain, le PSG cherchera à recruter un grand nom au milieu de terrain. Dans cette optique, la piste menant à Paul Pogba prend de l'ampleur. Il faut dire que le contrat de l'international français s'achève en juin prochain à Manchester United et une prolongation ne semble pas envisagée. Par conséquent, le PSG souhaiterait saisir cette opportunité. Et d'après Nicolas Anelka, qui a évolué avec Paul Pogba à la Juventus, l'intérêt serait réciproque.

Anelka lâche une bombe sur Pogba