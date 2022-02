Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se lance dans un énorme chantier pour cet été !

Publié le 26 février 2022 à 17h30 par T.M.

Le prochain mercato estival s’annonce encore une fois mouvementé au PSG. Alors que Leonardo est déjà au travail pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino, un secteur de jeu en particulier semble retenir l’attention du directeur sportif du PSG.

Wijnaldum, Hakimi, Ramos, Donnarumma, Messi et Mendes. L’été dernier, le PSG avait dynamité le marché des transferts afin de se donner les moyens pour enfin remporter la Ligue des Champions. Leonardo avait ainsi réalisé un travail colossal, mais le directeur sportif du PSG ne semble pas vouloir s’arrêter là. Si le Brésilien a toujours autant de mal à dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino, il travaille toujours en parallèle sur de nouvelles arrivées. Et quelles arrivées ! Dans les prochains mois, de nouvelles stars devraient débarquer à Paris. Bien évidemment, il sera question de la succession de Kylian Mbappé, si celui-ci venait à ne pas prolonger et donc partir libre en fin de saison, possiblement vers le Real Madrid. Erling Braut Haaland, Robert Lewandowski ou encore Cristiano Ronaldo sont annoncés pour venir renforcer l’attaque du PSG, mais c’est davantage au milieu de terrain que les efforts devraient être concentrés pour régler les carences actuelles.

Priorité au milieu de terrain !