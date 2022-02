Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce gros coup à 0€ déjà validé par Pascal Dupraz !

Publié le 26 février 2022 à 13h10 par D.M.

Entraîneur de l'ASSE, Pascal Dupraz a félicité ses dirigeants, qui ont pris un risque en s'attachant les services d'Eliaquim Mangala. Le défenseur était libre depuis son départ du FC Valence à la fin de la saison dernière.

Le temps a été long pour Eliaquim Mangala. Libre de rejoindre l’équipe de son choix depuis son départ du FC Valence en juillet dernier, celui qui fût, un temps, défenseur le plus cher de l’histoire, a attendu le dernier mois de janvier pour retrouver un défi. L’international français a décidé de rejoindre la Ligue 1 pour la première fois de sa carrière. Formé au Standard de Liège, Mangala s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec l’ASSE. Même s’il manque encore de rythme, Pascal Dupraz est déjà sous le charme du joueur de 31 ans.

« Mangala a impacté le groupe significativement et positivement »