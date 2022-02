Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une recrue hivernale ne regrette pas son choix !

Publié le 26 février 2022 à 5h00 par A.M.

Arrivé libre à l'ASSE cet hiver, Eliaquim Mangala affiche sa joie d'avoir rejoint le club du Forez durant le mois de janvier.

Cet hiver, l'ASSE n'a pas chômé sur le marché des transferts. Désireux de se renforcer après une première partie de saison catastrophique, les Verts ont recruté sept nouveaux joueurs dans le sillage de l'arrivée d'un nouvel entraîneur, à savoir Pascal Dupraz. Parmi les renforts hivernaux, Eliaquim Mangala, qui a débarqué libre, s'est rapidement imposé dans la charnière stéphanoise. Et l'ancien joueur de Valence ne regrette absolument pas son choix.

Mangala est heureux à l'ASSE