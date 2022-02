Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un cadre des Verts tranche clairement entre Dupraz et Puel !

Publié le 26 février 2022 à 4h00 par A.M.

Alors que l'ASSE a décidé de se séparer de Claude Puel pour nommer Pascal Dupraz, Romain Hamouma se montre assez satisfait.

Après une première partie de saison très inquiétante, l'ASSE a décidé de se séparer de Claude Puel. Et c'est Pascal Dupraz qui a été nommé pour lui succéder. Pour le moment, ce choix se révèle payant puisque les Verts ont redressé la barre et sont sortis de la zone rouge. Interrogé sur les deux entraîneurs, Romain Hamouma donne son avis avec une légère préférence pour Pascal Dupraz.

«Je me retrouve avec Pascal car c’est quelqu’un de très proche des joueurs»