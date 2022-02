Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel, Dupraz... Le vestiaire valide se grand changement !

Publié le 24 février 2022 à 18h30 par Arthur Montagne

En fin d'année, l'ASSE a décidé de remplacer Claude Puel par Pascal Dupraz. Un choix qui semble porter ses fruits compte tenu du fait que les Verts ont redressé la barre. Et dans le vestiaire, le nouvel entraîneur fait l'unanimité.

La première saison de l'AS Saint-Etienne a été loin de répondre aux exigences stéphanoises. Et pour cause, à mi-saison, les Verts étaient bons derniers de Ligue 1 avec seulement deux victoires, ce qui ne laissait rien présager de bon pour la suite de la saison. Face à la menace d'une relégation, la direction du club du Forez a donc décidé de se séparer de Claude Puel afin de nommer Pascal Dupraz sur son banc. Il faut dire que le technicien haut-savoyard connaît parfaitement les situations désespérées après avoir réussi des missions du même genre à Evian et Toulouse. Et pour le moment, le choix semble être payant puisque l'ASSE vient de réaliser une série de quatre matches sans défaite avec à la clé 10 points récupérés sur 12 possibles. Une série qui permet aux Verts de sortir de la zone de relégation avant un déplacement plus que compliqué sur la pelouse du Parc des Princes samedi afin de défier le PSG. Quoi qu'il en soit, Pascal Dupraz a déjà convaincu tout le monde dans le vestiaire.

Dupraz fait déjà l'unanimité