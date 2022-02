Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola, Barça... Le Qatar en grand danger pour Haaland ?

Publié le 26 février 2022 à 12h45 par P.L.

Si Kylian Mbappé venait à partir cet été, le PSG envisage de recruter Erling Haaland pour le remplacer. Toutefois, le FC Barcelone serait également intéressé par le Norvégien et ferait tout son possible pour que l'arrivée de l'attaquant de Dortmund en Catalogne devienne une réalité.

Avec Kylian Mbappé qui pourrait bien partir cet été, lui qui possède déjà un accord de principe avec le Real Madrid comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité, Leonardo se pencherait activement sur la succession de la star parisienne et aurait déjà placé quelques joueurs sur sa liste. Parmi les différents noms, on peut retrouver celui d’Erling Haaland, considéré comme une priorité du directeur sportif du PSG comme le10sport.com l’a annoncé en août dernier. Cependant, la concurrence est rude sur le dossier. D'ailleurs, le FC Barcelone se serait récemment entretenu avec Mino Raiola à Monaco pour évoquer l’avenir d’Erling Haaland selon le Telegraaf .

Le Barça fait tout son possible pour accueillir Haaland cet été