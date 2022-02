Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Comment Benzema pourrait totalement relancer le feuilleton Haaland !

Publié le 26 février 2022 à 7h15 par La rédaction

Les médias espagnols indiquent avec insistance que le Real envisage de plus en plus de tenter un report du deal Haaland à l’été 2023. Un élément évoqué par AS donne une grande consistance au sujet. Explication.

Dans son édition de jeudi, le quotidien sportif espagnol AS révèle qu’au sein du Real, on souhaiterait patienter un an pour faire signer Erling Haaland, la direction merengue craignant que la concurrence sportive avec Karim Benzema soit fatale à l’attaquant norvégien et le relègue sur le banc, ce qui pourrait s’avérer fatale pour son épanouissement au Real. D’où l’idée d’acheter Haaland maintenant et de le prêter un an à Dortmund, en attendant que le Français arrive au terme de son contrat.

Ne pas griller Haaland

Que faut-il en penser ? Il apparaît clair que l’embouteillage offensif qu’entraînerait une signature d’Erling Haaland cet été, avec quatre joueurs XXL pour trois places (Benzema, Mbappe, Vinicius, Haaland), risquerait effectivement d’affaiblir le Norvégien là où le président Florentino Pérez compte bâtir l’équipe de la prochaine décennie autour du trio Mbappe-Haaland-Vinicius. Il apparaît donc tout à fait plausible que le Real tente de repousser l’arrivée d’Erling Haaland d’un an.