Mercato - ASSE : Mangala s’enflamme pour son arrivée à l’ASSE !

Publié le 25 février 2022 à 21h10 par T.M.

Cet hiver, Eliaquim Mangala s’est engagé avec l’ASSE. Un choix que ne regrette pas l’international français.

Les recrues ont été nombreuses à l’ASSE durant le mercato hivernal. Et pour espérer se maintenir, les Verts ont notamment fait appel à Eliaquim Mangala. Sans club depuis l’été dernier, le défenseur central s’est donc engagé avec l’ASSE. Un renfort d’expérience pour Pascal Dupraz pour cette seconde partie de saison. Mangala évolue donc désormais dans le Forez et l’international français ne regrette en rien ce choix.

« Je suis heureux d’être ici »