Mercato - ASSE : Nouvel échec révélé pour Dupraz avec un attaquant !

Publié le 25 février 2022 à 11h10 par T.M.

A la recherche d’un attaquant cet hiver, l’ASSE a fini par accueillir Enzo Crivelli. Mais d’autres pistes ont été explorées auparavant. En vain.

Lors du dernier mercato hivernal, l’ASSE s’est montrée très active pour offrir à Pascal Dupraz plusieurs renforts. L’entraîneur des Verts avait d’ailleurs une grande priorité durant ce mois de janvier : recruter un buteur. Il aura alors fallu le dernier jour du mercato pour voir Enzo Crivelli débarquer dans le Forez. Prêté par Basaksehir, l’ancien de Bordeaux n’était toutefois pas la priorité. D’autres dossiers avaient été explorés en amont à l’instar de Mateta ou encore Beric.

« L’ASSE était intéressée, mais… »