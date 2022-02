Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta en mauvaise posture pour ce coup à 0€ ?

Publié le 25 février 2022 à 19h10 par P.L.

En quête de renfort au poste de latéral droit, le FC Barcelone serait intéressé par le profil de Noussair Mazraoui, en fin de contrat en juin prochain. Toutefois, le Milan AC apprécierait également le défenseur marocain et continuerait d'avancer dans les négociations.

En vue de la saison prochaine, le FC Barcelone chercherait à s’attacher les services d’un nouveau latéral droit. Entre Sergiño Dest qui n’apporte pas une entière satisfaction à Xavi, et les contrats de Dani Alves et Sergi Roberto qui expirent en juin prochain, le dossier devient presque urgent. De ce fait, le club catalan explorerait quelques pistes, notamment celles menant à César Azpilicueta et Noussair Mazraoui. Mais pour ce dernier, la concurrence sera rude puisque des clubs comme le Borussia Dortmund et le Milan AC seraient également intéressés par le Marocain. D’ailleurs, l’affaire semble bien engagée du côté des Rossoneri .

Le Milan AC poursuit ses contacts avec le clan Mazraoui