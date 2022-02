Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid, Barcelone... Une énorme bataille s'annonce pour Haaland !

Publié le 26 février 2022 à 13h30 par Pierrick Levallet

Alors que Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG à l'issue de la saison, Leonardo pense à Erling Haaland pour assurer sa succession. Toutefois, le club de la capitale va devoir sérieusement lutter face à la concurrence sur le dossier s'il veut recruter le Norvégien cet été.

Face à la possibilité que Kylian Mbappé parte libre à l’issue de la saison, le joueur étant en fin de contrat en juin prochain et disposant déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité, Leonardo chercherait un successeur à la star parisienne. Et parmi les pistes que le directeur sportif brésilien, Erling Haaland figure comme l’une des priorités, le10sport.com vous ayant annoncé cela dès le mois d’août dernier. Cependant, la concurrence se fait rude pour le Norvégien. Si le PSG veut s’attacher les services de l’attaquant du Borussia Dortmund, Leonardo va devoir livrer une lutte sans merci.

Du beau monde pour Haaland !