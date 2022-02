Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un attaquant ouvre la porte à un retour au PSG !

Publié le 26 février 2022 à 21h45 par A.C.

Moise Kean pourrait bien retrouver le Paris Saint-Germain la saison prochaine, alors que les choses ne se passent pas vraiment bien pour lui à la Juventus.

Après un passage prometteur au Paris Saint-Germain, où il a marqué 13 buts en Ligue 1 Moise Kean a retrouvé son club formateur de la Juventus. Aux côtés de Federico Chiesa, Alvaro Morata et Paulo Dybala, il était censé relancer l’équipe de Massimiliano Allegri... mais rien ne se passe comme prévu. Il ne joue en effet que très peu et lorsqu’il le fait, il ne convainc pas vraiment. L’arrivée cet hiver de Dušan Vlahović réduit encore ses chances et en Italie on assure que Leonardo aimerait tenter sa chance, pour le ramener au PSG cet été. Il ne faut toutefois pas oublier que Kean est prêté par Everton jusqu’en juin 2023 et une option obligatoire d’achat de 28M€ est présente dans son contrat.

Moise Kean pense à un retour au PSG