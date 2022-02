Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur le feuilleton Paul Pogba !

Publié le 26 février 2022 à 18h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Paul Pogba serait suivi de près par le PSG et la Juventus, qui aimeraient le recruter librement et gratuitement. Selon la presse italienne, le milieu de terrain de Manchester United aurait stoppé les négociations pour prolonger il y a de longues semaines parce que le projet de son club ne l'aurait jamais convaincu.

De retour à Manchester United depuis l'été 2016, Paul Pogba ne devrait plus faire long feu à Old Trafford. En fin de contrat le 30 juin avec les Red Devils , La Pioche fera ses valises et partira librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et il semblerait qu'un renouvellement de bail ne soit pas du tout d'actualité pour Paul Pogba. Conscients de la situation, le PSG et la Juventus seraient en embuscade pour boucler un coup XXL à 0€ avec le milieu de terrain de Manchester United, qui aurait mis fin aux négociations avec sa direction pour une raison simple.

Paul Pogba est très déçu par le projet de Manchester United