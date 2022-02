Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi envoie un très gros message à Frenkie de Jong !

Publié le 26 février 2022 à 21h00 par A.D.

En difficulté cette saison avec le FC Barcelone, Frenkie de Jong pourrait ne plus faire long feu au Camp Nou. Présent en conférence de presse ce samedi, Xavi a tenu à envoyer un message fort sur la situation de son milieu de terrain néerlandais.

Durant la première partie de saison, Frenkie de Jong n'était pas dans son assiette. En effet, l'international néerlandais peinait à évoluer à son plus haut niveau au FC Barcelone. Et des rumeurs quant à un départ ont commencé à voir le jour, donnant des idées à la Juventus. En effet, comme l'a indiqué TMW dernièrement, les Bianconeri souhaiteraient profiter de la situation de Frenkie de Jong pour l'arracher au FC Barcelone. Mais qu'en pense Xavi ?

«C'est un grand joueur, c'est difficile de trouver ce profil»