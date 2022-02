Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C’est très chaud pour Frenkie De Jong !

Publié le 26 février 2022 à 14h30 par A.C.

Arrivé en 2019 et sous contrat jusqu’en 2026, Frenkie De Jong pourrait quitter le FC Barcelone, puisque les dirigeants souhaiteraient le sacrifier pour financer leur mercato.

Ces dernières années, il a été l’une des rares satisfactions au FC Barcelone. Avec l’inoxydable Sergio Busquets qui évolue à ses côtés, Frenkie de Jong a tenu le milieu barcelonais à bout de bras... mais pourrait finalement être étrangement remercié ! L’explosion de Nico et de Pedri, deux pépites sur lesquelles Joan Laporta semble vouloir construire son projet, pourraient faire de l’ombre au Néerlandais. Ce dernier garde d’ailleurs une belle valeur sur le marché des transferts, puisque le site spécialisé Transfermarkt l’évalue à près de 70M€, ce qui pourrait apporter de l’argent précieux à un FC Barcelone qui semble en avoir terriblement besoin. Le média catalan ARA a d’ailleurs tout récemment annoncé que De Jong pourrait payer le transfert d’Erling Haaland, prodige du Borussia Dortmund qui semble être devenu la grande priorité du président Laporta. Si les dirigeants du Barça semblent vouloir le vendre, ça ne semble pourtant pas être le cas de Xavi, qui a récemment rendu un vibrant hommage à son joueur. « Frenkie a fait un grand match » a déclaré le coach barcelonais, après la victoire sur le Napoli en Ligue Europa (2-4). « Il a marqué un grand but, il est dans un état de confiance... il va monter. Il a eu quelques problèmes quand nous avons commencé et, maintenant, il va bien. C'est un joueur qui doit être très important pour l'équipe ». Le principal intéressé n’aurait d’ailleurs aucune intention de partir, puisque dans un entretien accordé à The Guardian il a clairement expliqué vivre son rêve au FC Barcelone.

