Mercato - Barcelone : Laporta prêt à un faire un gros effort pour ce coup à 0€ !

Publié le 26 février 2022 à 13h00 par P.L.

En quête de renfort dans son couloir droit, le FC Barcelone serait intéressé par Noussair Mazraoui. Et au terme de sa réunion avec Mino Raiola, agent du Marocain, le club culé serait désormais prêt à faire un effort afin de s'assurer la venue d'Erling Haaland cet été.

Cet hiver, le FC Barcelone s’est montré plutôt actif sur le marché des transferts. En janvier dernier, Joan Laporta a réussi à apporter à Xavi tous les renforts qu’il souhaitait sur le plan offensif. Désormais, les regards sont tournés vers le prochain mercato estival et le président catalan préparerait déjà ses plans. Outre la grande priorité qu’est Erling Haaland, Joan Laporta ciblerait d’autres joueurs sur le marché comme Andreas Christensen, César Azpilicueta ou encore Noussair Mazraoui. La situation de ce dernier aurait d’ailleurs été un sujet de discussion lors de la réunion entre le FC Barcelone et Mino Raiola à Monaco selon Telegraaf .

Haaland grâce à Mazraoui ?