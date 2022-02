Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Raiola… Joan Laporta passe à l’action pour une opération colossale !

Publié le 25 février 2022 à 21h30 par B.C.

Déjà au travail en vue du prochain mercato estival, Joan Laporta aurait récemment discuté avec Mino Raiola au sujet d’Erling Haaland (Dortmund) et Noussair Mazraoui (Ajax).

Après un mercato hivernal actif, marqué par les arrivées de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, Joan Laporta s’est déjà mis au travail pour cet été, et les dossiers sont nombreux au FC Barcelone. « Nous avons bien travaillé cet hiver. Nous espérons que cet été, nous travaillerons bien et que nous serons tous satisfaits de ce qui a été réalisé », a annoncé ce vendredi soir le président catalan. Parmi les priorités du club culé, on retrouve notamment Erling Haaland, qui affole déjà le marché, incitant le Barça à ne pas perdre de temps dans ce dossier.

Le Barça discute avec Raiola