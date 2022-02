Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Voilà comment Xavi a sauvé la peau de Dembélé !

Publié le 26 février 2022 à 11h00 par D.M.

Les dirigeants du FC Barcelone avaient menacé Ousmane Dembélé de le laisser en tribunes s'il ne prolongeait pas son contrat. Mais Xavi est parvenu à convaincre ses supérieurs.

La relation est tendue entre les dirigeants du FC Barcelone et l’entourage d’Ousmane Dembélé. Et pour cause, l’équipe de Joan Laporta essaye, par tous les moyens, de prolonger le bail du joueur, qui expire à la fin de la saison. Mais son entourage voit grand. Perçu comme un potentiel Ballon d’Or par son agent, Ousmane Dembélé n’a pas accepté les termes du contrat et a refusé les propositions du FC Barcelone. Irrité, le président culé l’aurait menacé de le laisser en tribunes jusqu’à la fin de la saison, mais Xavi se serait opposé à cette sanction.

Xavi a fait pression sur ses dirigeants