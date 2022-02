Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, PSG... Tout est déjà réglé pour Dembélé !

Publié le 25 février 2022

Mundo Deportivo apporte des éléments indiquant qu’aucun renversement de situation n’est à attendre dans le dossier Dembélé. Explication.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif Mundo Deportivo affirme que la direction du FC Barcelone et le clan Dembélé ne se seraient plus adressé la parole depuis la fin du mercato hivernal, quand bien même le joueur a été réintégré dans le groupe de Xavi. Que faut-il en penser ?

Issue logique pour Dembélé

Compte tenu des événements du mois de janvier, et la façon dont le FC Barcelone a voulu pousser le joueur au départ à six mois de la fin de son contrat, il apparaît clair qu’aucun rapprochement n’est désormais possible, et ce d’autant plus que Dembélé sera en fin de contrat en juin. Son départ libre en fin de saison est donc une certitude. Une aubaine pour le PSG, positionné pour récupérer l’attaquant tricolore à coût zéro en transfert.