Mercato - Barcelone : Une énorme décision a été prise pour Frenkie De Jong !

Publié le 20 février 2022 à 8h30 par B.C.

Alors que de nombreuses rumeurs ont circulé au sujet de Frenkie de Jong ces derniers mois, le FC Barcelone n’aurait pas l’intention de se séparer de l’international néerlandais, qui n’aurait d’ailleurs fait l’objet d’aucune offre dernièrement.

Après l’excellent parcours de l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions, Frenkie de Jong avait l’embarras du choix pour son avenir durant l’été 2019, avec notamment une lutte finale entre le PSG et le FC Barcelone pour s’attacher les services de l’international néerlandais. Ce dernier a finalement opté pour le club catalan, dans le cadre d’une opération estimée à 75M€. Après des débuts réussis, Frenkie de Jong a eu plus de mal au Barça, au point que des rumeurs ont circulé ces dernières semaines concernant son avenir chez les Blaugrana. Néanmoins, le joueur a fait passer un message fort ce samedi : « Je suis très heureux d’être à Barcelone. Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours voulu être ici, donc d’une manière, c’est un rêve qui est devenu réalité. Mais bien évidemment, j’aurais aimé remporter plus de trophées lors de mes deux premières années. Je m’attendais à plus à ce sujet. Mais sinon, je suis très heureux ici et j’espère l’être encore plusieurs années ». L’avenir de Frenkie de Jong semble donc s’inscrire au FC Barcelone, une tendance confirmée par Fabrizio Romano.

Aucune offre pour De Jong, qui garde la confiance du Barça