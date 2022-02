Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de Frenkie De Jong sur son arrivée au Barça !

Publié le 19 février 2022 à 20h10 par T.M.

Alors que Frenkie De Jong a rejoint le FC Barcelone en 2019, le Néerlandais a souhaité mettre les choses au point face à certaines rumeurs.

Depuis 2019, Frenkie De Jong est un joueur du FC Barcelone. Révélé avec l’Ajax Amsterdam, le Néerlandais a opté pour le club catalan, un rêve pour lui, plutôt que le PSG ou encore Manchester City. Le milieu de terrain a ainsi posé ses valises au Barça, venant notamment concurrencer Sergio Busquets. D’ailleurs, à ce moment, comme le rappelle The Guardian ce samedi, la presse ibérique annonçait que « Busquets avait un problème nommé De Jong ».

« Quand je suis arrivé à Barcelone… »