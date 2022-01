Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Frenkie De Jong lâche ses vérités sur sa situation au Barça !

Publié le 30 janvier 2022 à 14h30 par Th.B.

En délicatesse sur le plan sportif et financier, le FC Barcelone est confronté à un gros challenge auquel Frenkie de Jong compte bien prendre part malgré les rumeurs sur son avenir et les critiques sur sa situation. Pour la presse néerlandaise, le milieu du Barça a fait un gros point.

Le FC Barcelone traverse une période sportive et économique particulièrement délicate, ce qui a notamment débouché sur les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann l’occasion du dernier mercato estival. Depuis, Ronald Koeman a été remercié en octobre dernier et remplacé début novembre par Xavi Hernandez. La légende du Barça n’a pas pu éviter l’élimination du club culé dès la phase de poules de la Ligue des champions, à l’instar de l’élimination en Coupe du roi, en ne parvenant pas non plus à réduire l’écart avec le Real Madrid en Liga qui compte 14 points de plus que le FC Barcelone. Une saison ratée pour Frenkie de Jong qui s’en est pas caché au micro de NOS . « Je pense que notre saison actuelle est un échec. Nous sommes sortis des Champions et de la Coupe et nous sommes à 14 points du Real Madrid. C'est une saison ratée » . Et pour ce qui est du niveau de jeu affiché par le FC Barcelone, le milieu de terrain blaugrana reconnaît que cela manque de régularité. « Aujourd'hui, c'est soit très bon, soit très mauvais » . De quoi l’inciter à se poser des questions sur son avenir et sur le FC Barcelone en général ? Pas vraiment si l’on en croit ses déclarations lors de l’interview pour NOS en question.

De Jong ne pense pas quitter le «plus beau club du monde»

Les résultats ne sont pas là, mais pour autant, quitter le FC Barcelone n’est pas une option pour Frenkie de Jong bien qu’il soit annoncé du côté du Bayern Munich en marge de l’été prochain. Marca a fait savoir la semaine dernière que le champion d’Allemagne aurait déjà approché son agent. Cependant, cette tentative ne devrait mener à rien puisque pour NOS , De Jong a affirmé ne pas avoir l’intention de quitter le FC Barcelone, même si ce serait pour revenir dans son club de coeur à l’Ajax Amsterdam. « Si l’Ajax me manque ? Bien sûr, j'ai passé de bons moments à l'Ajax, vraiment bons. Ça me manque dans le sens de "c'était un bon moment". Mais ce n'est pas comme si je voulais retourner à l'Ajax maintenant. Certainement pas ».



Car en effet, l’affection que porte Frenkie de Jong pour le FC Barcelone est très grande comme il a tenu à le rappeler à NOS . « J'ai parfois été surpris, mais je pense toujours la même chose de Barcelone. Ce n'est pas le meilleur en ce moment, mais c'est toujours le plus beau club du monde ».

Le milieu du Barça fait un point sur les critiques !