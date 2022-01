Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Frenkie De Jong lâche une incroyable réponse à Laporta !

Publié le 24 janvier 2022 à 9h30 par T.M.

Suite à la dernière défaite du FC Barcelone face au Real Madrid en Supercoupe d’Espagne, Joan Laporta était resté positif. Un discours que ne partage pas du tout Frenkie De Jong.

Il y a quelques jours, le FC Barcelone s’inclinait face au Real Madrid (2-3) en demi-finale de Supercoupe d’Espagne au terme d’un match très disputé. Une défaite que Joan Laporta avait souhaité relativiser. Dans le vestiaire, le président du Barça avait alors fait passer un message fort à ses joueurs, lâchant : « Tous les Catalans sont plus que jamais fiers d’être du Barça. Les messages qui nous parviennent de Barcelone pour le jeu que vous avez joué, dans lequel vous avez toujours montré votre visage, vous avez fait preuve de talent, de fierté, capacité à vous dépasser, et vous avez été courageux… C’est une fierté ».

« Ça me fait de la peine »