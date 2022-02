Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Frenkie de Jong pourrait être sacrifié pour… Erling Haaland !

Publié le 25 février 2022 à 20h30 par La rédaction mis à jour le 25 février 2022 à 20h31

Recruté par le FC Barcelone en 2019, Frenkie de Jong pourrait être vendu pour permettre au club catalan de faire venir Erling Haaland. Mais pour cela, le Barça doit le lâcher pour une somme avoisinant 70M€.

Avec Kylian Mbappé, son cas sera l’une des attractions de l’été. En partance de Dortmund, Erling Haaland aura l’embarras du choix pour son avenir. Le PSG, Manchester City, le Real Madrid, Barcelone, les prétendants ne manquent pas. Même si le Barça semble partir avec du retard au niveau financier, Joan Laporta réfléchirait à une solution inattendue pour attirer le Norvégien en Catalogne. Cette solution se nomme peut-être Frenkie de Jong. Arrivé au FC Barcelone en 2019, l’international néerlandais s’est rapidement imposé comme un titulaire en puissance, ce qui ne l’empêche pas d’être remis en question. Trois ans plus tard, Frenkie de Jong pourrait être la clé du dossier Haaland. D’après les informations du média catalan ARA , certains dirigeants du FC Barcelone ne seraient pas contre un départ de l’ancien milieu de l’Ajax Amsterdam puisque sa vente permettrait de se positionner sérieusement sur Erling Haaland. Vu l’état des finances du Barça, une vente de Frenkie de Jong ferait du bien aux caisses du club. Avec une valeur marchande fixée à 70M€, Barcelone pourrait respirer et penser à Haaland. Encore faudrait-il en avoir fini avec l’amortissement de son transfert…

Partir ou rester, Frenkie de Jong n’est pas encore fixé