Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette priorité à 0€ de Xavi a un choix crucial à faire !

Publié le 25 février 2022 à 19h30 par La rédaction

Annoncé avec insistance au FC Barcelone, César Azpilicueta reste dans le flou pour son avenir, alors que Chelsea songerait à conserver son joueur, également courtisé par l’Atlético de Madrid.

C’est l’une des pistes qui revient le plus régulièrement à Barcelone ces derniers temps. Après dix années à Chelsea, César Azpilicueta pourrait plier bagage et quitter Londres. A 32 ans, le défenseur espagnol se sent de se lancer dans un nouveau challenge. Il faut dire que l’ancien de l’OM a tout gagné avec Chelsea. La Ligue Europa par deux fois, pareil pour la Premier League, sans oublier la Ligue des Champions. Capitaine des Blues , César Azpilicueta aurait toujours la possibilité de continuer l’aventure avec Chelsea. En effet, il existerait une clause dans son contrat permettant à Chelsea d’étendre son bail d’une saison supplémentaire. Et la décision ne reviendrait qu’au club londonien. Malgré l’importance de César Azpilicueta dans l’effectif de Thomas Tuchel, Chelsea ne serait pas certain de prolonger son contrat explique le média anglais 90min . Dans son esprit, Azpilicueta serait partant pour un départ, et si le joueur formé à Osasuna demandait à quitter le club, Chelsea ne devrait pas s'opposer à sa décision, bien que la direction verrait d'un bon oeil une prolongation. Compte tenu des services rendus par l’international espagnol depuis son arrivée, le champion d’Europe en titre souhaite en effet laisser le principal intéressé décider de son futur, afin de se quitter en bons termes. De son côté, César Azpilicueta ne serait pas opposé à l'idée d'un nouveau contrat du côté de Stamford Bridges, à condition que celui-ci soit équivalent à ce qu’on lui propose en Espagne, soit deux années et une en option. De bon augure pour le Barça ?

L’Atlético de Madrid tente sa chance