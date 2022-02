Foot - Mercato

Mercato : Adil Rami lâche un indice sur son avenir !

Publié le 25 février 2022 à 19h20 par La rédaction mis à jour le 25 février 2022 à 19h22

Devenu le capitaine de l’ESTAC, Adil Rami pourrait prochainement prolonger son contrat, lui qui sera en fin de contrat dans quelques mois.