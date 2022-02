Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un feuilleton colossal se confirme pour la succession de Mbappé !

Publié le 25 février 2022 à 18h30

À l’instar de Kylian Mbappé, Paulo Dybala est actuellement dans sa dernière année de contrat. D’après la presse italienne, le PSG serait justement attentif à la situation de l’Argentin en vue du possible départ de son attaquant français, mais une énorme bataille se prépare dans ce dossier.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé est proche de quitter gratuitement le PSG. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’attaquant français dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid, obligeant l’écurie parisienne à préparer la saison prochaine sans sa grande star. Plusieurs pistes sont ainsi évoquées du côté du PSG. D’après les informations divulguées par le10sport.com l’été dernier, Erling Haaland (Borussia Dortmund) apparaît comme la cible prioritaire, tandis que Robert Lewandowski (Bayern Munich) est également apprécié. Les noms d’Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Karim Adeyemi (Red Bull Salzbourg), Marcus Rashford (Manchester United) ou encore Paulo Dybala (Juventus) sont aussi évoqués à l’étranger. Ce dernier a justement l’avantage de se trouver en fin de contrat, permettant à Leonardo de pouvoir tenter un joli coup avec l’Argentin, déjà annoncé dans le viseur du PSG ces dernières années. Cependant, le profil de Dybala a la cote en Europe.

Énorme engouement autour de Dybala