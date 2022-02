Foot - Mercato - PSG

Mercato : Entre le PSG et le Real Madrid, Haaland a tranché !

Publié le 25 février 2022 à 16h45 par B.C.

Grande priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, Erling Haaland se verrait plutôt sous le maillot du Real Madrid, bien que l’attaquant norvégien n’ait pas encore pris sa décision finale.

Avec l’avenir très incertain de Kylian Mbappé, le PSG est obligé d’anticiper le possible départ de l’international français. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le club de la capitale a déjà identifié sa cible prioritaire en la personne d’Erling Haaland. À l’instar de Mbappé, l’attaquant norvégien enchaîne les buts et les prestations XXL avec le Borussia Dortmund, lui permettant d’apparaître dans le collimateur de la plupart des cadors européens. Outre le PSG, le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore Manchester City sont également bien décidés à tenter leur chance, et un favori se dégagerait dans ce dossier.

Haaland vise en priorité le Real Madrid