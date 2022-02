Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les dessous du mercato hivernal de Dupraz dévoilés !

Publié le 27 février 2022 à 5h15 par T.M.

Coordinateur sportif de l’ASSE, Loïc Perrin est revenu sur le mercato hivernal agité des Verts.

Cet hiver, l’ASSE s’est montrée très active sur le marché des transferts. En effet, les Verts ont voulu mettre toutes les chances de leur côté et offrir les meilleures armes à Pascal Dupraz pour se maintenir en Ligue 1. De nombreuses recrues ont ainsi rejoint l’ASSE à l’instar d’Eliaquim Mangala ou encore Paul Bernardoni. Les Verts avaient d’ailleurs un mot d’ordre pour cet hiver : l’expérience.

« Il fallait trouver des joueurs d’expérience »