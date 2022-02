Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’Arabie Saoudite pourrait contrarier les plans de Leonardo…

Publié le 27 février 2022 à 5h00 par T.M.

Alors que le PSG ferait les yeux doux à Seko Fofana, il faudra se méfier de l’Arabie Saoudite pour le joueur du RC Lens.

Le mercato estival promet d’être animé encore une fois au PSG. En effet, Leonardo prépare de gros coup et l’un des gros chantiers se situe au milieu de terrain. Dans l’entrejeu, il y a besoin de renforts et plusieurs noms circulent. Alors que l’arrivée de Paul Pogba ne cesse de se préciser au PSG, le nom de Seko Fofana circule également. Excellent avec le RC Lens, l’Ivoirien aurait éveillé l’intérêt du club de la capitale, mais pas seulement…

Direction Newcastle ?

Grâce à ses performances avec le RC Lens, Seko Fofana devrait être très courtisé cet été. Et le PSG ne devrait pas être le seul à penser à l’Ivoirien. Selon les informations du 10sport.com, il faudra également se méfier de l’Arabie Saoudite et de Newcastle. Souhaitant enfin réellement lancer leur projet chez les Magpies, les Saoudiens pensent ainsi à Fofana et pour arriver à leurs fins, ils n’hésiteront pas à sortir le chéquier. A suivre…