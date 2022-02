Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mission impossible pour Longoria avec cet ancien du PSG !

Publié le 27 février 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Longtemps courtisé par l’OM lors du dernier mercato estival, Kévin Gameiro avait finalement recalé Pablo Longoria pour retourner à Strasbourg. L’ancien buteur du PSG s’est confié sur son choix et évoque ses autres prétendants.

Après être arrivé au terme de son contrat avec le FC Valence, Kevin Gameiro (34 ans) s’est retrouvé libre sur le marché des transferts l’été dernier et avait l’embarras du choix pour se relancer. L’OM, qui était en quête d’un buteur avec le départ de Dario Benedetto, avait envisagé l’option Gameiro, et Pablo Longoria semblait même bien déterminé à boucler ce dossier. En vain, puisque l’ancien buteur du PSG a finalement opté pour un retour au RC Strasbourg et s’en explique dans les colonnes de L’Equipe.

« Si j’avais voulu gagner davantage d’argent, j’aurais pu »