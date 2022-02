Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente un coup colossal sur le marché !

Publié le 27 février 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Considéré comme une référence mondiale à son poste et vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea la saison passée, N’Golo Kanté figure toujours sur les tablettes du PSG.

Depuis le départ à la retraite de Thiago Motta en 2018, le PSG peine toujours autant à dénicher son digne successeur au poste de sentinelle. Plusieurs profils ont été recrutés à cet effet (Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Danilo Pereira…), sans jamais forcément donner satisfaction. D’ailleurs, depuis plusieurs années, un vif intérêt du PSG est évoqué pour N’Golo Kanté (30 ans), mais l’international français avait finalement décidé de rester à Chelsea où son contrat court jusqu’en juin 2023. Et le Qatar ne lâche pas l’affaire dans ce dossier…

Le PSG cible toujours N’Golo Kanté

Comme l’a annoncé le Telegraph samedi, la direction du PSG envisagerait toujours de faire venir N’Golo Kanté au Parc des Princes, et une offre pourrait prochainement être formulée pour racheter sa dernière année de contrat avec Chelsea et enfin régler la question du poste de sentinelle. Champion du Monde 2018 avec l’équipe de France et grand artisan du succès de Chelsea en Ligue des Champions la saison passée, N’Golo Kanté reste une référence mondiale dans son rôle. Reste à savoir si le PSG parviendra à le recruter…