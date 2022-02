Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La nouvelle star de Dupraz fait déjà l’unanimité !

Publié le 26 février 2022 à 15h30 par A.C.

Arrivé lors du dernier mercato hivernal, Eliaquim Mangala n’a pas tardé à mettre tout le monde d’accord à Saint-Etienne.

Il y a eu beaucoup de mouvement à l’ASSE cet hiver ! Dans une position extrêmement délicate à la mi-saison, les dirigeants stéphanois ont fait un choix fort en se séparant de Claude Puel pour se tourner vers Pascal Dupraz, qui est chargé de la mission de maintenir le club en Ligue 1. Pour le moment l’équipe semble bel et bien s’être relancée puisqu’elle est 16e du championnat, avant le choc face au Paris Saint-Germain ce samedi. Cela est surtout dû à l’arrivée de nombreux renforts, certains que nous vous avions annoncé en exclusivité sur le10sport.com. Eliaquim Mangala en est le parfait exemple, puisqu'il s’est affirmé comme un titulaire indiscutable, avec de très belles prestations lors des victoires face à Montpellier (3-1) et à Clermont (1-2). Dans un entretien accordé à France Bleu , il a d’ailleurs expliqué être très content depuis son arrivée à l’ASSE. « Oui je suis heureux d’être ici » a déclaré le défenseur de 31 ans. « J’ai très bien été accueilli par mes coéquipiers. Je me sens bien et c’est forcément plus facile pour s’adapter ! Je peux très bien me plaire au soleil à la mer mais aussi en montagne ou en forêt comme ici à Saint-Étienne ». Il n’est pas le seul heureux, puisqu’au sein du club stéphanois ils sont nombreux à se féliciter de son arrivée.

Dupraz est totalement fan de Mangala

C’est le cas en tout premier lieu de son entraineur, qui avant d’affronter le PSG a tenu à rendre un vibrant hommage à Eliaquim Mangala. « Je tiens à le féliciter et féliciter mes trois supérieurs pour le choix d’Eliaquim. C'est un grand professionnel, il a impacté le groupe significativement et positivement. Et ce qui met l'eau à la bouche et nous sommes nombreux à en juger, c'est qu’il a encore une grande marge de progression car il est resté inactif pendant longtemps » a déclaré Pascal Dupraz, dans des propos rapportés ce samedi par le site En Vert et Contre Tous . « Les matchs s’enchainant, il aura un grand impact sur l’équipe. Son impact est aussi sportif (ndlr : pas uniquement dans le vestiaire), cela se voit peut-être moins mais il s’accroche et il fait avancer son équipe, on défend en avançant et ce n’était pas le cas tout le temps auparavant. Notre bloc était bien trop distant et ce n’est plus le cas maintenant ».

« La recrue phare » pour Loïc Perrin