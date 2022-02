Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin prend la défense... de Claude Puel !

Publié le 26 février 2022 à 11h10 par A.C.

Loïc Perrin est revenu sur l’échec de Claude Puel, qui a été démis de ses fonctions cet hiver après une première partie de saison catastrophique.

Il devait redorer le blason de l’ASSE, avec un projet basé sur des jeunes joueurs à fort potentiel. Finalement, Claude Puel aura réussi l’exploit de laisser le club dans un pire état qu’en 2019, lors de son arrivée ! Les Stéphanois ont ainsi pris la décision de se séparer de l’ancien de Leicester, de l’OGC Nice et de l’Olympique Lyonnais, avec le club en position de relégable. C’est Pascal Dupraz qui l’a remplacé et le moins que l’on puisse dire c’est que les choses vont mieux, puisque l’ASSE est 16e de Ligue 1 pour le moment et montre un meilleur visage, avec des résultats qui sont au rendez-vous en dépit d’une élimination en huitième de finale de Coupe de France.

« Les prestations étaient plutôt bonnes, voire très bonnes, mais... »