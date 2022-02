Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’arrivée d’Enzo Crivelli n’était pas prévue à l’ASSE !

Publié le 26 février 2022 à 6h30 par T.M.

Alors que l’ASSE a fini par accueillir Enzo Crivelli cet hiver, cela n’était pas forcément la première option des Verts.

Pendant le mercato hivernal, l’ASSE et Pascal Dupraz avaient une grande priorité : recruter un buteur. Si plusieurs recrues ont rejoint les Verts en janvier, la venue d’un attaquant était primordial. Et ce feuilleton aura tenu en haleine les supporters tout le mercato puisqu’il aura fallu attendre le dernier pour assister à la venue d’Enzo Crivelli, prêté par Basaksehir. Dupraz a donc eu ce qu’il voulait dans le secteur offensif, mais Crivelli n’était peut-être pas la première option.

Pas le plan A !