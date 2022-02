Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse réponse tombe pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 26 février 2022 à 5h45 par T.M.

Alors que de nombreuses rumeurs apparaissent à propos de l’avenir de Cristiano Ronaldo, des précisions ont été apportées concernant la star de Manchester United.

L’été dernier, Cristiano Ronaldo faisait le choix de quitter la Juventus pour revenir à Manchester United. Toutefois, cette nouvelle expérience à Old Trafford ne se passe pas forcément comme prévu. Au point de déjà envisager un départ des Red Devils ? Depuis plusieurs semaines, les rumeurs se multiplient sur l’avenir de Cristiano Ronaldo, qui est notamment annoncé du côté du PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Cependant, le Portugais serait encore loin d’être parti de Manchester United…

« Il ne prévoit pas de partir »