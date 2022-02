Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour remplacer Pochettino, le Qatar prépare une folie !

Publié le 26 février 2022 à 3h45 par A.M.

En fin de saison, le PSG pourrait tenter de dénicher un nouvel entraîneur pour remplacer Mauricio Pochettino. Et bien que Zinedine Zidane soit la grande priorité du Qatar, un plan B serait à l'étude.

L'été prochain, le PSG devrait probablement se séparer de Mauricio Pochettino. Le technicien argentin reste effectivement la priorité de Manchester United pour remplacer Ralf Rangnick dont l'intérim prendra fin en juin prochain. Dans cette optique, le Qatar a un rêve qui se nomme Zinedine Zidane. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Alain Migliaccio, le conseiller de l'ancien numéro 10 des Bleus, le pousse à accepter le challenge parisien. Mais rien ne garantit qu'il accepte.

Conte le plan B du PSG ?