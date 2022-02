Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha active une énorme piste si Zidane ne vient pas !

Bien que la priorité du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino se nomme Zinedine Zidane, d'autres options sont étudiées en interne à l'image de celle menant à Antonio Conte.

En fin de saison, le PSG pourrait se mettre en quête d'un nouvel entraîneur compte tenu du fait que Mauricio Pochettino pourrait bien rejoindre Manchester United. Dans cette optique, la priorité du Qatar est bien d'attirer Zinedine Zidane. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, cette option prend d'ailleurs de l'ampleur puisque l'ancien entraîneur du Real Madrid commence à envisager l'idée de débarquer au PSG, notamment grâce au forcing d'Alain Migliaccio, son conseiller historique.

Le PSG apprécie Antonio Conte