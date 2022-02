Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une solution inattendue pour cet indésirable de Laporta ?

Publié le 24 février 2022 à 20h00 par A.C.

Arrivé en prêt l’été dernier, Luuk de Jong n'a vraisemblablement pas sa place au FC Barcelone, où Joan Laporta a des projets ambitieux pour l’attaque.

Alors que le Real Madrid pourrait accueillir Kylian Mbappé, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, du côté du FC Barcelone on rêve également d’un gros coup. Le président Joan Laporta souhaiterait attirer Erling Haaland au FC Barcelone, mais l’autre prodige du football européen est une recrue extrêmement chère et la presse catalane a ainsi mis en avant des pistes beaucoup moins onéreuses. C’est le cas avec Paulo Dybala, dont le contrat avec la Juventus se termine dans seulement quelques mois et qui a le profil parfait pour essayer de faire oublier Lionel Messi, parti au PSG.

La Juventus prête à relancer Luuk de Jong