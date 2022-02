Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Longoria prend position pour l’arrivée de Zidane au PSG !

Publié le 24 février 2022 à 14h15 par T.M.

Natif de Marseille, c’est sur le banc du PSG que l’on pourrait voir Zinedine Zidane. De quoi gêner sur la Canebière ? Pablo Longoria a évoqué la question.

Actuellement sans club, Zinedine Zidane pourrait très prochainement revenir sur un banc de touche. Où àa ? L’ancien entraîneur du Real Madrid a surtout deux options qui se présentent à lui : le PSG et l’équipe de France. Alors qu’entraîner les Bleus et succéder à Didier Deschamps semble être la priorité de Zizou, la place pourrait ne pas se libérer tout de suite. Dans le même temps, le Qatar fait le forcing pour faire venir Zidane à la place de Mauricio Pochettino, qui pourrait être remercié dans les mois à venir. Et comme le10sport.com avait pu vous l’expliquer, cela avance bien en coulisse.

« Je respecte les choix individuels de chaque personne »