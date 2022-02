Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Toutes les conditions seront réunies pour le départ de Messi !

Publié le 27 février 2022 à 6h00 par T.M.

Le nom de Lionel Messi résonne du côté de l’Inter Miami. L’avenir de l’Argentin pourrait donc s’écrire du côté de la franchise de David Beckham, qui pourrait avoir toutes ses chances pour l’accueillir.

Si Lionel Messi est aujourd’hui au PSG, un club qu’il a rejoint lors du dernier mercato estival, l’avenir de l’Argentin fait déjà énormément parler. Malgré un contrat jusqu’en 2023, avec une année supplémentaire en option, La Pulga est annoncée loin du Parc des Princes. Et c’est du côté de l’Inter Miami que les regards se tournent notamment pour évoquer l’avenir de Messi. D’ailleurs, Jorge Mas, co-propriétaire de la franchise floridienne, a expliqué, rapporté par le Miami Herald : « Messi est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde. David est en relation avec lui et je pense que s’il quitte le PSG, nous aimerions voir Lionel Messi à l’Inter Miami et faire partie de notre communauté. Est-ce que cela peut arriver ? Nous pousserons. Je suis un optimiste. C’est une possibilité ».

La destination idéale pour Messi ?