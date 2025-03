PSG : Un transfert historique a été bouclé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté libre par le PSG à l'été 2021, Gianluigi Donnarumma s'est rapidement imposé comme le nouveau gardien numéro 1 du PSG. Fonction qu'il occupe encore à ce jour. Et afin de répondre aux critiques, son agent Enzo Raiola souligne qu'historiquement, rares sont les joueurs italiens à avoir réussi à performer dans un club étranger.

Fortement exposé au critiques, notamment pour ses performances dans les grands matchs de Ligue des Champions avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a fait taire bon nombre de ses détracteurs mardi dernier avec le 8e de finale retour sur la pelouse de Liverpool (victoire 1-0, qualification aux tirs au but). Et dans un entretien accordé à L'EQUIPE, son agent Enzo Raiola répond sans détour aux critiques et raconte la réaction du gardien du PSG.

« Il n'a pas compris »

« Les critiques du match aller ? Non, il n'a pas compris. C'est la vérité. Il a parlé à plusieurs entraîneurs, des spécialistes du poste de gardien de but, et tous lui ont dit que c'était déjà un exploit de le voir toucher le ballon sur cette frappe. Gianluigi essaie toujours de faire mieux, il sait quand il fait des erreurs, je pense qu'il le comprend mieux que personne, mais pas là. Le football est comme ça aussi, parfois tu n'as pas d'occasions et tu marques un but. Mais là, ce n'était pas une erreur technique de sa part, et c'est comme ça qu'il l'a vécu », indique l'agent de Donnarumma.

« Pas beaucoup de joueurs italiens qui ont réussi à l'étranger »

Il faut dire que le gardien du PSG se retrouve contesté dans son propre pays, l'Italie, en raison de ses performances. L'occasion pour Enzo Raiola de faire une piqûre de rappel sur la réussite des joueurs italiens dans les clubs étrangers : « Il y a eu beaucoup d'attaques, de critiques, même dans son propre pays. Je l'ai déjà dit, mais l'Italie ne se rend pas compte que Gianluigi est un patrimoine national, l'un des meilleurs gardiens du monde. Dans l'histoire italienne, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi à l'étranger. Gianluigi y est arrivé. Donc les critiques ne sont pas faciles à accepter. C'est un joueur qui ne peut rien se reprocher. Parfois, ça fait mal, mais c'est un homme qui est arrivé à maturité ». En clair, le PSG a réussi un coup presque historique en signant Donnarumma en 2021 et en lui permettant de performer au plus haut niveau européen, hors de ses frontières.